SENEGAL : NON, OUSMANE, PASTEF ÉTAIT AU CŒUR DU POUVOIR ! (Par Idrissa Fall CISSÉ)

Dès l’élection de Bassirou Diomaye Faye, le véritable centre de gravité du pouvoir s’est immédiatement installé à la primature. L’ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est mis dans une posture de chef absolu, parlant plus fort que l’État, plus vite que les institutions et plus haut que la République. Il voulait être un Premier ministre SUPER FORT il l’a été !



Il a progressivement placé ses hommes à des positions stratégiques: Intérieur, Justice, Affaires étrangères, Énergie, Pétrole et Mines, Infrastructures, Transports terrestres et aériens, Économie, Plan et Coopération, Eau et Assainissement, Sports, Fonction publique et Formation professionnelle…



Partout où il était question d’argent, ses hommes étaient également positionnés: Port autonome de Dakar, LONASE, CDC, Pôle judiciaire financier, Direction des bourses, Petrosen, ASER, SOMISEN…



Il était dans le plus petit détail. Samba Ndiaye est nommé PCA, mais il s’y oppose et le décret n’est jamais contresigné. Khadim Bamba Mbodj est nommé à son tour, mais son décret n’est pas davantage contresigné, simplement parce que ce dernier l’avait attaqué par le passé. Awa Bocar Ly est également nommée, mais elle doit attendre plusieurs semaines avant de prendre service.



Même pour ses déplacements, il utilisait l’avion présidentiel. Il est sans doute le Premier ministre qui a le plus utilisé l’avion de commandement dans l’histoire politique du Sénégal. Lorsque l’avion n’était pas disponible, il se rabattait sur un jet privé. Difficile, dans ces conditions, de prétendre que le Pastef n’était pas au cœur du pouvoir !



Avant même de faire sa déclaration de politique générale, il exige d’obtenir sa majorité. L’Assemblée nationale est dissoute. Lui seul, avec le Président de la République, connaît la date des élections législatives. Il confectionne sa propre liste et investit près de 100 % de militants et de responsables de son parti, le Pastef. Victoire en poche, il confie la présidence du parlement à Malick Ndiaye, avant de reprendre sa place après son limogeage. Même la mairie de Dakar n’est pas épargnée. Il fait du forcing pour placer Abass à la place de Barth. Le tout sous le regard complice ou impuissant du chef de l’État.



Lors de sa première sortie en tant que puissant Premier ministre, la presse fut sa première cible. Une presse pourtant décisive dans sa ‘’fabrication politique’’. Asphyxie fiscale, intimidations verbales, menaces à peine voilées, tentatives de boycott: le pluralisme médiatique devait plier.



Sur les 535 entités médiatiques répertoriées par son gouvernement, seules 112 répondraient aux exigences légales. La presse bannie saisit la Cour suprême: son ministre de la Communication est débouté. La haute juridiction annule deux arrêtés ministériels portant sur l’agrément par l’État des médias sénégalais.



Son ministre de l’Intérieur est même allé jusqu’à envoyer les forces de l’ordre pour empêcher la diffusion de deux émissions, dont le seul tort des journalistes était d’avoir invité leur collègue Madiambal Diagne. Babacar Fall et Maimouna Ndour Faye ont été violentés. Ce même Madiambal qui a fait perdre à deux hauts gradés de la police leur poste de commissaire, simplement parce qu’il avait quitté le territoire sans interdiction de sortie…



Après la presse, vint la chasse aux figures de l’ancien régime et aux opérateurs économiques supposés proches de celui-ci. Le slogan était commode: ‘’opposants milliardaires’’. Il permettait de criminaliser sans preuve et d’emprisonner avant même tout jugement. Le gardien du gardien Wally proposait même l’assassinat par empoisonnement.



Moustapha Diop, Mansour Faye, Lat Diop, Farba Ngom, Khadim Bâ, Tahirou Sarr, Samuel Sarr, Mahamadane Sarr : tous arrêtés, exhibés, jetés en pâture à l’opinion. Et à l’arrivée ? Rien. Le vide. Aucune charge sérieuse. Aucune culpabilité démontrée. Tous libérés.



Troisième séquence: les chroniqueurs. Abdou Nguer, Abou Diallo, Badara Gadiaga, Moustapha Diakhaté, Bougar Diouf, Djiby Ndiaye, Ameth Ndoye, Soya Diagne, Adama Fall… Tous ceux qui parlent trop, critiquent trop ou refusent de se taire. Ousmane Sonko ne tolère ni la contradiction ni la satire.



En février 2025, face aux questions d’actualité, il menace d’effacer certains et traite d’autres d’analphabètes. D’ailleurs, depuis son départ de la Primature, aucun Sénégalais n’a été arrêté pour offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État. Le Pastefien en chef avait son propre Code pénal.



Après les chroniqueurs, le super Premier ministre s’en est pris à la magistrature, dont le Président de la République préside pourtant le Conseil supérieur. Conseil constitutionnel, Cour suprême, juridictions supérieures : toutes ont été publiquement attaquées lors du Téra-meeting du 8 novembre. Comme si la justice devait être docile, alignée et reconfigurée au gré de ses humeurs politiques.



Son implication ne s’est pas limitée aux prises de position publiques contre les magistrats. Les affectations de juges impliqués dans ses dossiers judiciaires antérieurs ont également soulevé de nombreuses interrogations. Oumar Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamadou Seck ont tous été affectés à Tambacounda.



Après 17 mois de pouvoir, il impose son Plan de Redressement Économique et Social (PRES) qui d’après lui, une année plus tard a été saboté. Une accusation forte qui laisse entendre que son exécution aurait été volontairement entravée. Par qui ? On ne le saura jamais !



Moins d’un mois après son PRES, il se renforce, procède à son remaniement et met enfin en place son véritable gouvernement. Abdourahmane Diouf est rétrogradé à l’Environnement après de graves soupçons, selon ses propres déclarations. Déthié Fall, son ami fidèle, est envoyé aux Infrastructures. Daouda Ngom du MONCAP, est affecté à l’Enseignement supérieur, avec huit directeurs réputés proches de Pastef.



Yacine Fall prend la Justice pour les revanches du chef. Son avocat, Bamba Cissé, gère l’Intérieur et le renseignement. Amadou Bâ, son manipulateur en chef, rejoint le gouvernement. Le porte parole du gouvernement est rattaché à la Primature… Il vient ainsi d’obtenir son véritable gouvernement.



Mais son emprise sur les affaires de l’État ne s’arrêtait pas aux frontières nationales. Dans un communiqué du Conseil des ministres, le Président de la République écrit noir sur blanc que son puissant Premier ministre était le seul interlocuteur des pays du Golfe et de l’Asie. En plein meeting à Milan, il s’en est même réjoui, avouant que cette décision lui avait particulièrement plu. Voilà donc un Premier ministre qui ne se contentait pas de contrôler les principaux leviers de l’État, mais qui revendiquait également un monopole sur certains canaux diplomatiques stratégiques.



Même ses caprices, notamment ses absences au Conseil des ministres pour méforme, sont tolérés par le Président de la République, qui va jusqu’à lui rendre visite.



Ultime dérive: le Président de la République lui-même et ses hommes. Les attaques deviennent à peine dissimulées. Accusations de faiblesse, de trahison implicite, d’absence d’autorité. Il refuse de contresigner certains décrets, conteste des choix et laisse ses décisions publiques être sabotées par la parole militante. Il exige publiquement des têtes : Aminata Touré, Abdourahmane Diouf, et même la dissolution de l’APR et la mise en accusation de l’ancien Président de la République. Rien de moins qu’une reprise en main totale de l’État par un homme qui n’en est pourtant pas le dépositaire.



L’ancien Premier ministre voulait nettoyer tous ceux qui osaient lui faire face. Il a voulu effacer toutes les voix discordantes et imposer sa seule volonté à l’ensemble des institutions. Mais, malheureusement pour lui, il ignore beaucoup de l’histoire politique de ce pays.



On peut réécrire les discours, réinterpréter les événements et tenter de réinventer l’histoire. Mais on ne peut pas effacer les actes posés lorsqu’on détenait les leviers du pouvoir. L’histoire politique du Sénégal ne s’écrit pas au gré des ambitions et des caprices d’un homme. Cette République doit être au dessus de TOUS !



Ousmane Sonko et Pastef n'étaient pas simplement associés à l'exercice du pouvoir: ils en étaient le véritable centre de gravité pendant 26 mois.



Idrissa Fall CISSÉ

Observateur Politique