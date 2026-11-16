Migration irrégulière : « il faut arrêter de se suicider », dixit Sonko

Ousmane Sonko a abordé la question de l'émigration irrégulière ce dimanche. Dans ses propos il a appelé les jeunes à bannir cette pratique au péril de leur vie. « Il faut arrêter de se suicider » s’est-il adressé directement à la jeunesse tentée par l'aventure périlleuse. Par ailleurs il a exigé une intervention plus rigoureuse des institutions pour endiguer les départs clandestins de jeunes Sénégalais vers l'Europe.



L'action publique ne s'est pas limitée à la seule surveillance des frontières a lancé Sonko qui a insisté sur la nécessité de bâtir des perspectives d'avenir pour enrayer l'exode. « Il faut donner de l'espoir aux jeunes. Ils ont simplement besoin d'espoir qui fait vivre ». Les difficultés économiques actuelles ont été directement reliées par le dirigeant politique à la gestion conduite par l'exécutif en place.



La déconstruction du plan de redressement économique et social par les autorités actuelles a provoqué, selon l'ancien chef du gouvernement, la dégradation des conditions de vie et le départ massif des citoyens. Ousmane Sonko a revendiqué la paternité des réalisations étatiques en déclarant que « tout ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est Pastef qui l'a accompli dans le gouvernement ».

