SENELEC : une nouvelle plateforme de ‘’compteurs intelligents’’ arrive pour les consommateurs

Le directeur de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), Mouhamadou Makhtar Cissé a présidé ce matin la cérémonie de signature d’accords de partenariat entre EDF international (Electricité de France) et Enedis (L’électricité en réseau). Selon Mouhamadou Makhtar Cissé cette signature de partenariat, permet de mettre à la disposition des consommateurs une plateforme de compteur intelligent, afin d’assurer plus d’efficacité dans le cadre de la distribution d’une bonne qualité de service pour la clientèle de la Senelec et de Edf en termes de disponibilité mais aussi en termes de coût.



M. Cissé a également indiqué que ces réseaux intelligents sont des réseaux qui vont permettre de détecter des anomalies et de réagir en temps réel, afin que les clients ne sentent jamais des perturbations », a déclaré le DG de la Senelec.



L'intermittence des énergies renouvelables, explique-t-il est une problématique technique qu'il faut savoir gérer pour assurer la pérennité et la disponibilité de l'énergie dans le pays. « S'il s'agissait juste de mettre des plaques et avoir de l'énergie solaire tous les jours, tout le pays serait électrifié. Mais cela aurait des impacts négatifs sur la résistance des deux réseaux.



A l’en croire, la révolution numérique a rattrapé la révolution industrielle. Et dans la révolution numérique, nous sommes en phase de digitalisation, avec tous ses objets connectés et interconnectés. « Si nous voulons que le Sénégal soit au rendez-vous de l’émergence, il faudrait qu’on prenne de l’appui, sur ce qui se fait de mieux dans le monde, pour pouvoir avancer et offrir aux Sénégalais, qui ont droit à une électricité de qualité à moindre coût au même titre que les clients de EDF et de Enedis », a-t-il conclu.