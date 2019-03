#SENMAL - Sadio Mané renverse les Maliens avec un but et une passe décisive

Entré en jeu dans les 20 dernières minutes, Sadio Mané a pris les choses en main et sorti les « Lions » de la situation complexe dans laquelle ils se trouvaient depuis l’ouverture du score par Adama Traoré out le Mali. Dans les 5 dernières minutes, l’attaquant de Liverpool a égalisé et délivré une passe décisive à Moussa Konaté pour le but de la victoire (2-1).