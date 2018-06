SENRCA #FIBAWC : Les "Lions" s'imposent contre la Centrafrique (91-82)

L'équipe nationale de basket du Sénégal a remporté son premier match dans cette phase retour des éliminatoires pour la Coupe du monde Chine 2019.

Dans une équipe centrafricaine très entreprenante et très adroite dans les tirs, Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers ont eu beaucoup de mal à s'imposer.



Les hommes du coach Abdourahmane Ndiaye "Adidas" ont dû profiter d'une merveilleuse adresse de leur capitaine Malèye Ndoye qui a enchaîné les shoots à 3 points dans les cinq dernières minutes du match.



Le Sénégal s'impose (91-82) et va affronter la Côte d'Ivoire samedi à 19 heures (heure locale)