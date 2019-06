SN-HLM : les graves révélations du syndicaliste Ibrahima Camara

Le conflit interne qui pollue la Société nationale des Habitations à loyer modéré (Sn-Hlm) depuis un certain moment, est loin de connaître son épilogue. Le syndicaliste Ibrahima Camara, revient à la charge avec de graves révélations suite à la plainte déposée contre lui par le Président du conseil d’administration (Pca) de ladite entité, Moustapha Fall « Ché ».



Entendu sur procès-verbal, le syndicaliste a fait face à la presse après sa déposition. Il a tenu à préciser d’entrée que lui et ses camardes : « Ne jetteront l’opprobre sur personne, mais juste relater des faits».



Non sans rappeler que : « les faits sont que nous avons constaté des augmentations de salaires. Les Pca, avant Moustapha Fall Ché, avaient un salaire 1. 250. 000 brut. À l’arrive de ce dernier, il a demandé au président de la République une augmentation de son salaire jusqu’à 3. 600.000 F Cfa brut. Ce qui lui fait un net maintenant de 2.500.000 F Cfa ».



Le syndicat de révéler que c’est le même salaire que le Pca a toujours perçu. « Le décret 2014-693 avait réglé le problème des salaires au niveau de la SN-Hlm. Le salaire du Pca était de deux (2) millions. Les administrateurs, 200 000. Donc, son salaire à lui se devait d’être deux (2) millions de F Cfa, pas plus », avance-t-il.



Très en verve, Camara et Cie informent que depuis que cette affaire a commenté « il y a eu une augmentation de 31 600 000 F Cfa. Sans compter un rappel de salaire réactualisé en 2012 ».