Sa Thiès sur l’état physique de Tapha Tine : « C’est ce que nous voulons car ce sera plus beau de le battre »

Sa Thiès ne s’inquiète pas pour son frère Balla Gaye 2, qui se frottera contre Tapha Tine le 21 juillet prochain. Questionné sur la forme physique impressionnant de Tapha Tine, le tombeur de Reug Reug estime que la victoire ne sera que plus belle avec l’état physique impressionnant du chef de file de l’écurie Baol Mbollo.



« Tapha Tine est en pleine forme et c’est bien car c’est ce que nous voulons. Il faut le battre avec cette grande forme car ce sera plus beau de le battre. Ce qui nous importe c’est que Balla s’entraîne dans son petit coin (à l’INSEP Paris) et aucune de ses vidéos n’a fuité. Personnellement je veux que ça continue comme ça qu’au jour du combat on découvre que Balla Gaye a véritablement travaillé et que ces pépins physiques sont bien derrière lui », a-t-il confié, jeudi à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait.



Sa Thiès annonce avoir reçu des offres pour affronter le Roi des arènes Modou Lô.



« Des promoteurs, dont je tairai les noms, mon contacté pour des combats (dont celui contre Modos Lô). J'ai reçu beaucoup d'appels depuis que J'ai pris Eumeu Sène pour me proposer d'autres combats. Mais je leur ai dit que je préfère me concentrer sur te combat et après on verra. J'ai pris cette décision, seul Eumeu m'intéresse pour le moment », a dit le pensionnaire de l’école de lutte Balla Gaye.