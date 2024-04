Sa Thiès sur son combat : « pas besoin de conseils de Balla, je crois fermement que je vais battre Eumeu Sène »

À moins de trois semaines de son combat contre Eumeu Sène (prévu le 5 mai 2024), Sa Thiès se dit plus que jamais décidé à battre le double tombeur de son grand frère Balla Gaye 2. Le fils de feu Double Less a fait face aux journalistes, jeudi, à l'Olympique Club.



Sa Thiès est sorti de sa réserve à quelques jours de son combat contre Eumeu Sène. Il se confie sur sa préparation.



« Ce ne sont pas toutes les signatures de contrat qui sont à tension. Il arrive que le respect s'invite dans un combat. Seul un lutteur qui n'est pas prêt est bavard. C'est seulement un combat qui me lie avec Eumeu Sène. Donc, je ne dois pas lui manquer de respect dans les paroles. Qui me connaît sait que je e ne vais jamais changer mon comportement, ni ma façon de communiquer. Je suis dans ma préparation. C'est seulement ça qui m'intéresse. Je ne vais pas beaucoup parler et je demande à mon staff d'en faire de même. Je suis décidé à le battre au coup de sifflet de l'arbitre. J'y crois fermement et je travaille pour y arriver », a-t-il dit.



Sa Thiès ambitionne de battre Eumeu Sène pour chercher la couronne royale.



« Depuis que je suis dans l'arène, je me dis toujours que je suis meilleur que tout lutteur qui se dresse devant moi. C'est ma conviction. J'ai un objectif bien déterminé. Tant que je n'aurai pas ce que tout lutteur cherche dans l'arène (couronne royale), je ne vais pas me considérer comme un lutteur. Comme je n'ai pas encore atteint cet objectif, je vais me battre. Je reconnais les qualités d'Eumeu Sène. Il m'a donné une chance, mais j'ai prouvé pour mériter ça. Je ne suis pas Tapha Tine. On n'a pas les mêmes qualités. Eumeu Sene n'osera pas lever la main sera près de moi. S'il le fait, il sera à terres », a dit le tombeur de Reug-Reug.



Revanche par procuration



« C’est vrai qu'il a battu deux fois Balla Gaye 2 (son grand frère)! Mais c'est le passé. Ce qui m'intéresse, c'est not Je n'ai pas de pression. J'ai pris sérénité et tranquillité. Je vais lutter avec ça, je ne vais rien changer. Encore une fois, je crois qualités. Pour moi, je suis meilleur que lui et je vais le battre le jour-J. Je lui donne certes du respect mais je ne me focalise pas trop sur lui. Je suis prêt à lui répondre sur tous les plans », souligne le frère de Balla Gaye 2.



Concernant les absences de Balla et de son père Double Less, Sa Thiès indique qu’il n’a pas besoin de conseil pour venir à bout de son adversaire.



«Je bénéficie plus de soutiens dans ce combat lors de mes combats passés. Mon papa (Double était absent lors s de mon dernier combat (contre Reug Reug). L'absence de Balla ne me dérange pas. Balla est mon grand frère, mais on a le même métier. Donc, chacun travaille de son côté avec son coach. C'est moi qui ai demandé à Balla d'aller préparer son combat. Je n'ai pas besoin de conseils de Balla ou Lac 1 pour battre Eumeu Sène», a-t-il fait savoir.