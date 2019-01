Saccage QG Taxawu Senegaal : Me Madické Niang demande au procureur de s’autosaisir

Le candidat à la Présidentielle du 24 février 2019 de la coalition Madické 2019 s’est rendu au Quartier Général (QG) de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal avec Khalifa Ababacar Sall. Me Madické Niang dénonce la mise en sac des lieux et appelle le procureur de la République à s’autosaisir.



«Ce qui est grave, c’est que les faits qui ont eu lieu sur la VDN sont éloignés du siège du Quartier Général de Khalifa Sall. Donc, c’est par acte de vengeance que les policiers sont venus ici », déclare Me Madické Niang à sa sortie du QG de Taxawu Senegaal où il était venu constater les dégâts. Il demande ainsi «au procureur de s’autosaisir et s’il ne le fait pas nous allons saisir d’autres juridictions», prévient-il.



Toutefois, le candidat à la Présidentielle de 2019 réitère son engagement dans le collectif C25 et lance à l’endroit du président sortant Macky Sall que «les Sénégalais sont près à lui barrer la route».