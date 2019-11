"Sadio Mané Ballon d'Or": Oui c'est bien possible ! pour Aliou Goloko, membre du jury Francefootball

"Il a fait une saison époustouflante, un joueur exemplaire et modèle. Sadio Mané Ballon d'Or, oui c'est bien possible", déclare le journaliste sénégalais Aliou Goloko, membre du jury Francefootball. A en croire le journaliste l'attaquant des Reds et des "Lions" du Sénégal peut bel bien remporter ce trophée individuel qui sera remis le 2 décembre prochain, à Paris, lors d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet. Voici la vidéo!!!