Sadio Mané: « Je suis prêt physiquement et mentalement »

La Premier League reprend ses droits ce vendredi 13 Août pour le compte de la saison 2021-2022. A l’orée de la nouvelle saison, l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané s’est dit prêt et a hâte de débuter la nouvelle saison.



Le numéro 10 de Liverpool évoque sa présaison et surtout son envie très grande de retrouver les pelouses de la Premier League. « Tout le monde s’est suffisamment reposé, en particulier moi-même. La présaison s’est bien passée et je pense que physiquement et mentalement, je suis prêt. J’en suis vraiment content et j’ai hâte de débuter cette saison », rassure Mané.



Sadio Mané a connu une présaison positive avec Liverpool où il a notamment inscrit trois buts et une passe décisive en cinq matchs. Alors que les Reds se préparent à affronter Norwich City ce samedi pour leur premier match de Premier League cette saison, l’ancien joueur de Southampton a raconté une anecdote.



« Je pense que la très bonne chose à ce sujet est cette coïncidence, car la saison où nous avons remporté la ligue, notre match d’ouverture était contre Norwich et nous avons gagné 4-1. J’espère que cette saison ce sera encore le cas, et que nous allons gagner ce match puis, puis remporter le championnat, notre cible », déclare Sadio Mané sur site de Liverpool.