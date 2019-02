Sadio Mané : « Pep Guardiola me voulait dans son effectif … »

Auteur de 12 buts avec Liverpool, Sadio Mané est en pleine bourre avec les Reds. L’attaquant international sénégalais, qui va défier le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions, prévu mardi prochain en Allemagne aurait pu porter le maillot bavarois en 2014. Dans un match amical, le Sénégalais, à l’époque dans le club de Salzburg, a humilié le Bayern Munich sur le score de 3-0, avec la majeure partie des titulaires du Bayern. Le club autrichien s’est largement imposé devant les Bavarois, champions d’Europe, et du monde en cette année. Sadio Mané, auteur d’une prestation XXL avait même inscrit un but. Un match durant lequel l’enfant de Bambali qui, au milieu de cette saison, avait inscrit 23 buts en 50 apparitions avec Salzburg, a séduit le technicien espagnol. Et l’ancien entraineur du FC Barcelone, avait invité ses dirigeants à recruter le Sénégalais, mais ce dernier n’a pas donné suite à l’intérêt du club bavarois. «En janvier 2014, nous avions un match amical contre le Bayern à Salzbourg. L'entraîneur était alors Pep Guardiola et nous les avions surpris avec notre façon de jouer», a déclaré Mané à Sport Bild. «Mon conseiller Björn Bezemer m'a dit par la suite qu'il y avait eu un contact avec le Bayern après le match, mais je ne pense pas qu'ils étaient vraiment intéressés». Mané a ensuite rejoint Southampton cet été-là pour 11,8 millions de £ et a rapidement pris son envol dans la Premier League en marquant 25 buts en 75 apparitions au total pour le club des Saints. Liverpool, en 2016, s’attache ses services. La suite, on la connaît ; il fait partie des cadres majeurs de l’effectif de Jürgen Klopp.



Mané crée la polémique en se moquant de Manchester United



Sadio Mané n’a pas hésité à chambrer Manchester United, mardi soir, durant la défaite des Red Devils contre le PSG (2-0) en Ligue des champions. L’attaquant de Liverpool, autre grand rival de Manchester United, a posté dans la soirée de mardi deux photos dans sa story Instagram. La première (supprimée depuis) montre le score du match, 2-0 pour Paris, avec un «Hummm» de plaisir en commentaire. Et dans la foulée, le Sénégalais a posté une photo de Jürgen Klopp et lui, hilares, durant une séance d’entrainement. Avec un petit smiley par-dessus, au cas où le message ne serait pas assez clair…

