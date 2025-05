Sadio Mané brille, Al Nassr s'effondre : adieu à la Ligue des champions asiatique

La Saudi Pro League a livré son verdict final ce lundi lors de la 34e et dernière journée. Malgré un nouveau but de Sadio Mané, Al Nassr s'est incliné face à Al Fateh (3-2), scellant une fin de saison amère pour les Jaune et Bleu.



Auteur de son 14e but en championnat, l'international sénégalais a une nouvelle fois répondu présent, mais cela n'a pas suffi à éviter la défaite. Une contre-performance lourde de conséquences puisque Al Nassr ne participera pas à la prochaine Ligue des champions asiatique, une compétition où le club avait l'habitude de briller.



C'est une véritable désillusion pour les coéquipiers de Mané, qui ont craqué au pire moment. Pourtant, l'ancien joueur de Liverpool a réalisé une saison statistiquement aboutie : 18 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en championnat, accompagnés de 11 passes décisives. Des chiffres supérieurs à ceux de la saison dernière (13 buts, 8 passes), témoignant de son apport constant.



Malgré l'échec collectif, la saison de Sadio Mané reste une réussite individuelle. Mais elle laisse un goût d'inachevé pour un joueur habitué à tutoyer les sommets.