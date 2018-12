Sadio Mané envoie un message poignant à Koulibaly... Salah s'indigne sur Twitter

There’s no place for racism in football. There’s no place for racism anywhere at all. pic.twitter.com/d2YwWSbXJe — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 décembre 2018

Suite et certainement pas fin de la vague d'indignations après les cris racistes dont le meilleur défenseur de la Série A a été victime mercredi au cours du match Inter Milan-Naples.En effet, les deux attaquants de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, ont apporté leur soutien à Kalidou Koulibaly. Le natif de Sédhiou qui s'est dit très amer, est convaincu son coéquipier en équipe nationale ne se laissera jamais abattre par ces basses attaques. "Je suis amer. Mais je te connais suffisamment, ces actes abominables ne vont nullement t’atteindre. Par rapport à notre race, nous en sommes fiers. Et au delà, nous allons continuer à la défendre comme nous défendrons les couleurs de notre Patrie", a écrit Mané. Quant à l'Egyptien Mohamed Salah, il a publié une photo où il est en duel avec Koulibaly (lors de Naples-Liverpool en Ligue des champions), pour dénoncer en anglais, le racisme dans le football et dans le monde.L'autre sénégalais de Premier League, Idrissa Gana Gueye a publié sur son compte Twitter une photo de Kalidou Koulibaly avec le message imprimé "Je Suis Koulibaly. Say No To Racism", légendée avec deux coeurs (bleu et rouge).