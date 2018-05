Sadio Mané et Mohamed Salah ne jeûneront pas aujourd'hui (Staff Liverpool)

Alors que Sadio Mané et Mohamed Salah respectent le jeûne depuis le début du Ramadan le club de Liverpool a affirmé vendredi que ces deux joueurs rompraient leur jeûne une demi-heure avant le début de la finale contre le Real Madrid, le physiothérapeute des Reds, a expliqué à la radio espagnole Cadena de Ser, que ce ne serait pas le cas.



Selon Ruben Pons, Mohamed Salah et Sadio Mané n'ont pas jeûné hier vendredi et ne jeûneront pas aujourd'hui samedi. "Nous étions à Marbella et le nutritionniste a établi un programme sur mesure. Aujourd'hui (vendredi) et le jour du match, ils ne font pas le ramadan, donc ils ne seront pas affectés par les conséquences du jeûne", a révélé le membre du staff de Liverpool.



En déplacement à Kiev pout y disputer la finale de Ligue des champions, Mané et Salah ne sont d'ailleurs pas tenu de respecter le jeûne, puisque la religion musulmane autorise de rompre le jeûne quand on est en voyage.