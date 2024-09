Sadio Mané investi encore en France

Sadio Mané prépare visiblement sa reconversion. Après avoir racheté le club de Bourges Foot 18 l’année dernière, Sadio Mané va s’implanter davantage dans le Centre de la France pour investir dans l'hôtellerie et la restauration



Sadio Mané est visiblement tombé sous le charme du département du Cher (France). Quasiment un an après avoir devenu actionnaire majoritaire du club de Bourges Foot 18 en National 2, l’international sénégalais (107 sélections, 43 buts) est sur le point d’acquérir un hôtel particulier pour le transformer en complexe de luxe, informe Le Berry Républicain.



Un investissement de plusieurs millions d’euros



Selon Afrika foot, l’idée est de faire sien L’Hôtel des Méloïzes, également appelé hôtel des Finances, dans le centre-ville de Bourges et de le transformer en un établissement haut de gamme. L’ambitieux projet, d’un coût total estimé à plusieurs millions d’euros d’après le quotidien départemental français, englobe, entre autres, un restaurant gastronomique, des solutions d’hébergement de luxe et un espace de bien-être.



Populaire pour ses ouvrages dans le caritatif au Sénégal depuis plusieurs années, Sadio Mané dévoile petit à petit sa facette d’homme d’affaires au nez creux. Avec son associé Sébastien Pillard, un entrepreneur berrichon avec lequel il vient de créer la société SM10 France portant ses initiales, l’ailier de 32 ans a flairé le bon coup.



« Sadio Mané souhaite, comme moi, investir sur le territoire. Et si nous travaillons ensemble sur ce magnifique dossier, c’est parce que nous sommes conscients que la demande est sa reforte », a confirmé Pillard.