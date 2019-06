Sadio Mané se dit «Prêt à échanger sa LDC contre une CAN»

A la recherche de son premier trophée de la Coupe d'Afrique des nations pour le Sénégal, Sadio Mané ne compte pas faire des concessions à aucuns de ses adversaires, pour atteindre son objectif. Pour preuve, l'attaquant de Liverpool et du Sénégal, s'est dit même prêt à échanger sa Ligue des champions contre une CAN.«C'est à nous de réussir quelque chose de grandiose. Bien sûr que l'on fait partie des favoris, on ne va pas se le cacher. Mais ce statut ne suffit pas pour aller au bout. [...] Gagner pour son pays, qui n'a encore jamais remporté une CAN, ça doit être magnifique. Je suis même prêt à échanger une Ligue des champions contre une CAN. Le retour à Dakar serait extraordinaire. Ce serait mon rêve le plus fou», promet le champion d'Europe, dans un entretien accordé à France Football.