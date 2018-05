Sadio Mané sur la finale de LDC :« Nous allons nous battre sans peur et remporter la finale»

Après leur qualification à la finale de la Ligue des champions contre l’AS Rome mercredi passé, les joueurs de Liverpool se tournent vers la finale face au Réal Madrid le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine. L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est optimiste quant à une issue victorieuse de Liverpool lors de la finale.

« Nous y croyons et si nous y croyons, nous pourrons y aller et les battre. Nous allons nous battre sans peur et remporter la finale, pour fans, pour le club », a indiqué le joueur de Liverpool dans un entretien avec le Daily Mail.



Toutefois, Sadio voue un grand respect au club merengue qu’il considère parmi les meilleures équipes au monde. Malgré, ce respect le « lion » ne doute pas des capacités de ses co-équipiers à pouvoir venir à bout de l’équipe coachée par Zinedine Zidane.

« Nous avons beaucoup de respect pour Madrid, ils sont l’une des meilleures équipes du monde, mais nous sommes Liverpool. Nous sommes forts, nous pouvons battre n’importe quelle équipe dans le monde », a-t-il précisé.

Liverpool, dans cette finale va tenter de décrocher son sixième trophée de Ligue des champions alors que le Réal Madrid chasse son 13e titre dans cette compétition et aussi son 3e consécutif.