Sahara occidental: la Mauritanie et le Maroc annoncent l'ouverture d'un nouveau poste frontière terrestre

Une circulaire du ministère de l’Intérieur mauritanien a officialisé l'événement. Le Maroc et la Mauritanie vont ouvrir un nouveau poste frontière terrestre au grand dam du Front Polisario. Pour les séparatistes sahraouis, cela équivaut à une forme de reconnaissance par la Mauritanie de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais le Maroc de son côté s'est assuré le soutien des pays du Sahel, qui bénéficieront d'un accès vers l'Atlantique avec cette nouvelle route.



Le Maroc et Mauritanie vont ouvrir un nouveau poste frontière terrestre. Depuis trente ans et la fermeture des frontières avec l’Algérie — en 1994 -, le Maroc n’avait plus de frontière terrestre ouverte vers l’Est.



Ce sera donc le cas dès cette année. L’objectif est d’ouvrir un accès à l’Atlantique aux États du Sahel. Il s’agit d’un projet voulu par le roi Mohammed VI qui s’appelle « Initiative Atlantique ». Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad ont donné leur assentiment.



Côté marocain, les 93 km de route supplémentaires pour relier Smara au nouveau poste frontière sont quasi achevés. Et côté Mauritanien, la RN1 devrait aussi se rallonger de quelques kilomètres à Bir Moghrein.



Bir Moghrein — ex-Fort Trinquet – se situe à quelques centaines de kilomètres au sud de la frontière algérienne et des camps de Tindouf.



Tindouf, d'où d'ailleurs le Front Polisario a menacé la Mauritanie d’entrer en guerre si cette frontière venait à ouvrir.



En 2020, les combattants du Polisario avaient attaqué la zone tampon du principal poste frontière maroco-mauritanien à Guerguerat, s'en étaient ensuivi des combats qui ont fait de nombreuses victimes parmi les rangs de séparatistes sahraouis.