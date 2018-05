Sahel: Aqmi menace les entreprises occidentales

C'est la première fois qu'AQMI menace des entreprises, nous explique Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes jihadistes. «Aqmi, al-Qaïda en l'occurrence, a décidé de s'en prendre à toutes les entreprises et institutions occidentales, en particulier françaises, en appelant aussi dans le même communiqué les musulmans à rester loin de ces entreprises... (ce message) s'adresse à ceux qui travaillent dans ces entreprises directement... mais aussi et surtout aux civils en leur disant : restez loin de ces endroits pour éviter d'être touchés à votre tour... »



Il s'agit d'une nouvelle phase par rapport aux appels « classiques » émis par Ayman al-Zawahiri, le patron d'al-Qaïda. « On passe à un autre niveau qui devrait être pris au sérieux » conclut le journaliste.