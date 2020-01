Sahel: la force Barkhane remporte des succès tactiques contre les jihadistes

Pour certains experts, la situation au Sahel en décembre dernier était hors de contrôle. Le chaos orchestré par les groupes jihadistes, sans que les États locaux ni l'intervention française ne trouvent de réponse, progressait inexorablement. Les revers, il est vrai, s'accumulaient pour les armées présentes sur ce théâtre : le 25 novembre, treize soldats français trouvaient la mort ; début décembre, l'armée nigérienne subissait ses plus lourdes pertes lors de l'attaque du camp d'Inates faisant 71 tués. Le Mali a connu un automne sanglant avec 140 soldats tués.



La tendance va-t-elle s'inverser ?



Ces dernières semaines, cependant la tendance semble s'inverser. Le 20 décembre, la force Barkhane a neutralisé une quarantaine de terroristes dans la région de Mopti, en frappant pour la première fois avec un drone Reaper. Dix jours plus tard, une nouvelle opération dans la même région permettait d'éliminer une dizaine de terroristes, des motos, des véhicules lourdement armés étaient saisis ou détruits.



Et le 24 décembre, la coopération entre les armées de l'air burkinabè et française permettait de mettre en déroute un groupe armé terroriste, une première. Le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées, en fait le récit : « Le 24 décembre dernier, en réaction à une attaque contre un détachement militaire burkinabè à Arbinda, qui est située donc au nord du Burkina Faso, une patrouille de deux Mirage 2000D de la base aérienne de Niamey, a décollé sur alerte afin de réaliser, pour la première fois, une opération conjointe avec les forces aériennes burkinabè. Le contact radio avec l’avion Tucano burkinabè a été immédiat et a permis d’établir rapidement la situation tactique. »



« Coordination étroite »



Ainsi, poursuit Frédéric Barbry, « le premier chasseur-bombardier Mirage a ensuite réalisé de l’appui aérien au profit du camp et des troupes au sol, tandis que le deuxième avion a recherché toute activité suspecte autour de la zone, ce qui a permis de détecter un groupe d’une dizaine de motos ennemi. Le Mirage 2000 a alors guidé l’avion burkinabè vers la cible de façon à ce qu’il puisse la neutraliser. Cette opération constitue une première en matière de coopération entre les Mirage 2000D français et l’armée de l’air burkinabè, une opération conjointe réussie grâce à une coordination étroite qui a permis d’être efficace depuis les airs entre les équipages français et burkinabè. »



Ces derniers jours, la force Barkhane et ses alliés du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) sont donc parvenus à porter de rudes coups aux katibas jihadistes. Si la guerre est loin d'être finie, ces succès néanmoins tombent à pic à la veille du sommet de Pau.