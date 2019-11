Saint-Louis: ​près de 53% des ménages dans les zones rurales n’ont pas accès à l’électricité

Près de 53% des ménages dans les zones rurales de la région de Saint-Louis n’ont pas accès à l’électricité, selon Mamadou Diop, responsable du volet Energie à l’Agence régionale de développement (ARD).



"Prés de 500 villages n’ont pas encore accès à l’électricité et 71% de ces ménages utilisent le bois de chauffe, ce qui peut avoir un impact réel sur la déforestation", a-t-il relevé, samedi, lors de la clôture de l’atelier sur l’accès des communautés à l’énergie et à l’électricité dans la région nord.



De son côté, Pape Mamadou Cissé, de l’ONG le PARTENARIAT, a ajouté que le diagnostic en énergie montre que ‘’certaines collectivités ont beaucoup de besoins’’ en termes d’accès à l’accès à l’énergie.



"Aujourd’hui, des zones prioritaires ont été identifiées et des actions vont être menées afin des satisfaire ces besoins en énergie grâce au programmes PARER, piloté par l’ONG LE PARTENARIAT", a-t-il assuré à l'Aps.



Le programme PARER repose sur le renforcement de la gouvernance du secteur de l’énergie à travers les instances de discutions et de concertations sur les questions énergétiques, l’appui à la structuration des filières énergétiques à travers l’accompagnement des entreprises et la mise en œuvre des ‘’projets innovants et démonstratifs sur les questions énergétiques notamment à travers la mise en place de plateformes énergétiques’’, a-t-il expliqué.



Il a également souligné la nécessité de développer le biogaz, en lien avec le Programme national biogaz, afin de trouver des ‘’alternatives’’ pour l’accès des ménages à l’énergie.