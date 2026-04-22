Saint-Louis : Le commissariat de Pikine démantèle un site d'abattage clandestin au foirail

Le commissariat d’arrondissement de Pikine, à Saint-Louis, a porté un coup d’arrêt à une activité illicite majeure menaçant la santé publique ce 21 avril 2026. Lors d'une opération de sécurisation, les éléments de la brigade de recherches ont démantelé un site d'abattage clandestin situé au foirail (Daral) de ce quartier populaire.







Sur les lieux, les forces de l'ordre ont surpris six individus, dont un récidiviste bien connu de leurs fichiers, alors qu'ils étaient en plein dépeçage de trois bœufs. L’enquête révèle des conditions d'hygiène et de salubrité qualifiées de « déplorables », l’espace étant jonché d'immondices et de détritus nauséabonds, au mépris total des règles sanitaires élémentaires.







Pris en flagrant délit, les mis en cause ont été conduits au siège du commissariat et placés en garde à vue. Ils font désormais face à des poursuites pour abattage clandestin, détention et tentative de mise en circulation de produits carnés impropres à la consommation. Les investigations se poursuivent activement pour identifier les réseaux de distribution qui auraient pu écouler cette viande sur le marché local.

