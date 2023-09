Saint-Louis: des inondations sans précédent ravagent la ville, les populations crient leur désarroi

À Pikine, les habitants décrivent leur calvaire. Murs fissurés et trempés, des pneus et des pierres déposés dans l’eau en guise de pont, c’est le décor de la devanture de la maison de Souleymane Sall. Impacté par les inondations depuis de nombreuses années, il confie qu’avec de nombreux jeunes de son quartier, ils ont tout fait pour remédier à ce décor insalubre qui s’installe à Saint-Louis à chaque fois que l’hivernage arrive. Trouvé assis dans la cour, notre interlocuteur porte un short, des sandales et un t-shirt gris. Jetant des regards préoccupés dans l'environnement qui l’entoure, il met en garde sa petite soeur de ne pas mettre les pieds dans les eaux grisâtres qui remplissent la devanture de leur maison.



« On a dénoncé les maux de la ville de Saint-Louis partout sur les réseaux sociaux, mais on dirait que c’est tombé dans l’oreille d’un sourd. Rien n’a changé. On aimerait que la mairie s’y attelle pour régler ce problème. Dans certains quartiers, il y a des autorités qui viennent en aide aux populations en fournissant des motopompes, mais la situation ne change pas », confie-t-il.



Certains jeunes locaux ont même pris l'initiative de créer des solutions temporaires, comme des ponts improvisés en utilisant des pneus et des pierres. Cependant, ces efforts restent insuffisants pour résoudre un problème qui s'aggrave d'année en année.



Gestion « des inondations de Mansour Faye »



Les critiques se dirigent également vers le maire actuel de Saint-Louis, Mansour Faye, accusé de privilégier certains quartiers, notamment Ndiolofene, Bango et Gandiol, en matière de système de drainage, laissant d'autres quartiers se débrouiller seuls. « Ce n’est pas normal, mais c’est le Sénégal dans lequel on se trouve. Nos dirigeants ne se préoccupent que de leurs intérêts et de leurs proches, ce qui est extrêmement désolant », assène le sieur Sall.



Ce dernier est appuyé par Awa Niang qui fustige la gestion « calamiteuse de Mansour Faye qui n’a rien fait pour sa ville ». « Mais c’est vous qui avez donné un second mandat à Mansour Faye, n'est-ce pas ? Alors assumez et ne me dites pas qu’un maire ne peut pas gérer les inondations. Votre maire a occupé beaucoup de ministères avec des budgets colossaux qui pourraient atténuer la souffrance des Saint-Louisiens, mais hélas tout finira un jour ou l’autre », argue-t-elle.



Des zones exposées



Cependant, la situation est complexe. Les habitants soulignent que l'emplacement de certaines zones, comme Pikine Guinaw Rail, constitue un facteur aggravant, étant donné qu'elles sont naturellement propices à l'accumulation d'eau en raison de leur topographie en cuvette. Selon certains résidents, la planification urbaine insuffisante et l'absence de projets d'aménagement appropriés ont contribué à cette crise.



Pour Mère Anna, la source du problème réside dans le fait que c’est une cuvette propice à l'accumulation d'eau. « Le problème de Pikine Guinaw Rails est que c'est une cuvette qui abritait l’eau du fleuve. Les populations ont habité n’importe comment et spontanément, et l’État a laissé faire sans politique d’aménagement viable. Les projets de quartier doivent précéder le quartier, et c’est le rôle de l’État d'y veiller », explique la dame d'une cinquantaine d'années qui habite dans la zone depuis plus de 25 ans.



Pour l’activiste Saint-louisien Allé Thiam alias Gas El Salvador, la pauvreté pousse certaines familles à vivre dans les zones inondables, malgré les risques. « Les résidents de zones inondables sont conscients des risques, mais la pauvreté et le manque de ressources les poussent souvent à construire dans ces zones dangereuses. La sensibilisation à ces risques est essentielle, tout comme le soutien de l'État pour fournir des logements plus sûrs à ces populations vulnérables. Nous attendons beaucoup de l'État pour résoudre ce problème persistant. Il doit mettre en œuvre un plan d'aménagement global, financer des systèmes de drainage, sensibiliser la population sur les risques, acquérir des terrains inondables pour les convertir en espaces verts, et aider les personnes à trouver un logement plus sûr », explique l’activiste.



Selon ce dernier, ces mesures, si elles sont mises en place, pourraient contribuer à réduire considérablement le risque d'inondations à Saint-Louis et à protéger ses habitants d'une tragédie récurrente.



« Ils ont volé nos milliards »



Dans le quartier de Ngalelle, la situation est similaire. Les rues sont envahies par les eaux de pluie, rendant impossible tout déplacement sans marcher dans l'eau. Les cuisines de nombreuses familles ont été inondées, les obligeant à acheter en réserve pour éviter de cuisiner dans des conditions insalubres.



« À Ngallele et à Boudiouck, avant-hier (13 septembre), plusieurs familles n’ont pas fait la cuisine car elles ne pouvaient pas se mettre quelque part pour cuisiner. Leurs cuisines étaient inondées. Dans mon quartier, il y a beaucoup d’eaux de pluie qui stagne là-bas. Mes petits vont à l’école coranique, et ces derniers temps, on achète beaucoup de pain de mie en réserve pour ne pas trop nous aventurer dans les eaux de pluie. C’est vraiment difficile, ma mère s’inquiète toujours concernant la santé de mes frères avec les eaux. On leur a acheté des bottes de pluie pour limiter les risques. Toutefois, la nuit, les moustiques remplissent la maison. Les inondations, c’est à l’État de les gérer, mais on dirait qu’il a démissionné. Ici, on a le fleuve et la mer, on devait avoir des systèmes d'évacuation d'eau partout, mais ils ne l’ont pas fait, ils ont volé nos milliards, nous laissant souffrir, et chaque année c’est pareil », déplore la jeune femme.



À cela elle ajoute qu’ « il est impératif que la ville de Saint-Louis, avec ses atouts géographiques tels que le fleuve et la mer, bénéficie de systèmes de drainage des eaux pluviales adéquats pour prévenir les inondations. Des canalisations souterraines, des bassins de rétention et des murs de protection pourraient être envisagés », dit-elle.



Les inondations à Saint-Louis sont un problème majeur qui nécessite une action immédiate et coordonnée des autorités locales et nationales pour soulager les souffrances de la population. Les habitants déplorent le manque d'intervention de l'État pour gérer cette crise persistante. Malgré la présence du fleuve et de la mer à proximité, l'absence de systèmes d'évacuation des eaux appropriés et d'infrastructures de protection les expose chaque année à la même souffrance.