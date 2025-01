Saint-Louis : la Douane du nord fait 13 milliards de recettes

En 2024, la douane du Nord a franchi un nouveau seuil en enregistrant près de 13 milliards de francs en recettes, dépassant ainsi son objectif initial de 11 milliards. Selon le colonel Ousmane Kane, directeur régional des douanes du Nord, cette performance démontre une dynamique positive, avec un excédent de plus d'un milliard par rapport à l'objectif révisé de 12 milliards.



Lors de cette annonce à travers les ondes de radio Sénégal internationale, le colonel Kane n'a pas manqué de féliciter les agents de la direction régionale des douanes du Nord pour leur mobilisation. "C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les agents de la direction régionale. Une mention spéciale revient au bureau des douanes de Rosso, qui représente la locomotive de la direction régionale", a-t-il souligné. Il a ajouté que les agents ont fait preuve d'un grand engagement pour atteindre les objectifs, avec un résultat atteint dès la date du 30 novembre 2024.



L'un des facteurs clés de cette performance est le déploiement du système Gaïndé au niveau du bureau de Rosso. Ce système, destiné à moderniser les procédures douanières et améliorer la collecte des recettes, a eu un impact significatif sur les résultats de l'année. En 2023, les recettes de Rosso s'élevaient à 9 milliards, mais en 2024, elles ont atteint 12 milliards, marquant ainsi une progression notable.



Le colonel Kane a exprimé sa gratitude envers les autorités qui ont confié le bureau de Rosso à titre de bureau pilote pour l’implémentation de Gaïndé dans les zones frontalières. Il a également révélé que la Direction générale des douanes envisage d’étendre le déploiement de ce système à d'autres postes frontaliers, notamment à Gourel Oumar Ly et au nouveau bureau de Diama.