Saint Louis : la population de Gokhou Mbathie réclame la libération de deux des leurs arrêtés au Maroc

À Saint-Louis, la population de Gokhou Mbathie réclame la libération de deux des leurs interpelés depuis deux (2) ans au Maroc. Ces habitants de la langue de Barbarie expriment leur inquiétude. Face à la presse, ils demandent aux autorités de réagir.



« Si vous voyez aujourd’hui cette foule immense derrière moi, vous saurez que c'est une demande sociale. Nous sommes là, aujourd’hui encore une fois pour s’enquérir de la situation deux (2) de nos compatriotes arrêtés et condamnés au Maroc. Arouna Diagne et Vieux Mamady Faye qui vivaient ici au Sénégal et ils avaient tous un métier. Ils étaient tous les deux malade. L’un avait l’hépatite B, l’autre était asthmatique. Ils avaient un de leur ami qui vit en Espagne qui les a demandé de se rendre là-bas pour se faire soigner. C’est comme ça qu’ils ont pris le vol pour le Maroc où ils sont tombés dans les mains de la police. Depuis 2020 ils sont condamné et arrêté là-bas dans des conditions précaires très difficiles. Maintenant, nous n’avons plus de leur nouvelle. Nous avons alerté les autorités en l’occurrence le maire Mansour Faye, avec qui nous avons discuté », sollicite Bola Thiaw leur porte-parole, au micro de Walf radio.