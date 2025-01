Saint-Louis: le pédophile filmé en train de faire des attouchements sur une élève de 8 ans arrêté

La vidéo est devenue vite virale sur les réseaux sociaux. L'image met en scène un individu de sexe masculin exerçant des attouchements sexuels sur une fillette de 8 ans dans un bus Tata. Ce contenu a provoqué une vague d’indignation en ligne, incitant les autorités à lancer des enquêtes.



Les investigations menées par la gendarmerie ont porté leurs fruits. Hier, la Section de Recherches (SR) de Saint-Louis a arrêté Nogaye Thiam, un homme de 40 ans, célibataire et sans enfant, résidant à Saint-Louis.



Suite à l’incident, Thiam s’était réfugié dans son village natal, Ndiawène, situé au sud-est de Mpal. C’est là que la SR de Saint-Louis a réussi à l’appréhender.



La victime a été finalement identifiée comme étant une élève du nom de M.D, âgée de 8 ans.



Entendue en présence de sa mère, elle a fait un témoignage glaçant: "Je rentrais chez moi. J'avais pris le bus Tata de la ligne 1 au terminus de Sor. L'individu m'a suivi dans le bus, il a enlevé ma jupe avant d'introduire son doigt dans mes parties intimes. Le passager assis à l'arrière, voyant toute la scène, l'a filmé avant de tenter d'interpeller le mis en cause qui a fini par prendre la fuite", a-t-elle dit en résumé, rapporte Libération.



A noter que Nogaye Thiam, qui sera présenté au procureur ce vendredi, est passé aux aveux. Qui plus, le mis en cause avait été condamnés pour des faits presque similaire.