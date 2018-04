Saint-Louis : les instituts privés victimes de la furie des élèves du public

Les instituts privés de Saint-Louis font les frais de la grève des syndicats d’enseignants. En effet, devant Le statu quo qui sévit entre l’Etat et les mouvements syndicaux, les élèves du publics se sont dit déterminés à empêcher toute poursuite des cours dans la capitale du Nord.



Ces élèves se sont radicalisés car considérant que tous leurs camarades devraient partir aux examens à chance égale. D’autant plus qu’ils ont les mêmes programmes, et qu’eux sont loin de boucler les siens alors que leurs camarades poursuivent normalement les cours.



Devant leurs déterminations, les responsables des structures privées préfèrent libérer leurs pensionnaires dès qu’il y a mouvement d’humeur des élèves du public pour éviter d’être caillassés. Ils déplorent ces effets collatéraux donc ils sont victimes et interpellent les autorités étatiques pour qu'elles y mettent fin.