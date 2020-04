Saint-Louis: un maître coranique arrêté pour avoir ligoté un enfant talibé

Un maître coranique a été arrêté à Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, pour avoir enchaîné et maltraité un talibé âgé de 9 ans. Babacar Fofana, comme c’est de lui qu’il s’agit, sera présenté au procureur de la Langue de Barbarie ce jeudi.



« Arrivés sur les lieux, nous avons trouvé un enfant talibé âgé environ de 9 ans qui a été enchaîné dans une chambre un peu isolée au niveau du Daaras où nous avons trouvé plus de 50 talibés », a expliqué le coordonnateur de l’AMO ( Assurance Maladie Obligatoire).



Baye Modou Diop de poursuivre : « le maître coranique qui est l’auteur des faits était absent des lieux et on avait trouvé un grand talibé qui n’avait pas coopéré pour déchaîner le talibé ».



Alerté, le Commissaire de la gendarmerie de la localité s’est dépêché sur les lieux avec ses éléments. « Mais ils étaient dans l’impossibilité de déchaîner l’enfant puisque c’est le marabout, gardien au niveau du marché Santhiaba, qui détenait la clé par devers lui et ne devait rentrer que le lendemain », dixit M. Diop.



Le marabout qui serait l’oncle du talibé, sera présenté au procureur ce jeudi, rapporte la Rfm.