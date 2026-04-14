Saint-Louis : un nouveau-né sans vie retrouvé abandonné dans un parc

Le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé, le 13 avril 2026, vers 14h, dans un jardin public par le commissariat de Saint- Louis, suite à un signalement du délégué du quartier.



Le transport sur les lieux a permis aux policiers de constater qu'il s'agit d'un nouveau-né de sexe féminin, non identifié, lequel a été trouvé enveloppé dans un pagne de couleur noire avec son cordon ombilical. Aucune trace de violence n'a été relevée sur le corps.



Selon le journal Libération, l'épouse du délégué de quartier qui habite face au jardin aurait entendu des voix s'élever et quand elle est sortie pour s'enquérir de la situation, elle aurait découvert le corps du nouveau-né. C’est ainsi qu’elle a informé son mari.



Le corps sans vie a été transporté par les Sapeurs-pompiers, à l'hôpital régional de Saint-Louis, pour autopsie. Le Procureur de la république en a été avisé et une enquête est ouverte comprendre les circonstances de ce drame.