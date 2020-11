Saint-Louis : un vaste réseau de passeurs démantelé, 6 convoyeurs arrêtés

La gendarmerie de Saint-Louis a démantelé un vaste réseau de passeurs à l’émigration clandestine. Six (6) individus ont été piégés et arrêtés suite à une opération d’une grande envergure qui a démarré de 20 heures jusqu’à 3 heures du matin, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 novembre.



Les mis en cause ont été acheminés sous bonne escorte dans les locaux de la gendarmerie. Ils ont été placés en garde à vue. Les hommes du Capitaine Mbodji Ndiaye ont tout de suite démarré les auditions.



Pour l’heure, le degré de responsabilité des uns et des autres, n’a pas encore été établi. L’enquête se poursuit.