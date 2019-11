Saint-Louis : vers l’amélioration des conditions d’études des filles

L’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis (nord), Cheikh Yaba Diop, s’est engagé à œuvrer davantage pour l’amélioration des conditions d’études des filles.



« Nous allons œuvrer pour l’amélioration des conditions d’études des filles de la commune de Saint-Louis. Cela passe aussi par la construction de toilettes fonctionnelles, avec une séparation en boxes filles et garçons », a-t-il souligné.



Il intervenait lors de la célébration mercredi de la Journée de l’éducation des filles organisée cette année sur le thème : « un partenariat fort, pour un espace scolaire sûr au service de l’Education des filles ».



L’IEF a ainsi promis de veiller à la mise en place et au fonctionnement d’observatoires de la « vulnérabilité et de la déperdition scolaire, pour accompagner les filles à l’école et leur offrir une éducation de qualité et sécurisée », rapporte l’Aps.