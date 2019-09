Saisie de drogue au Port : Inquiètes, la France et l’Union européenne proposent d'aider le Sénégal

La saisie record de cocaïne au Port autonome de Dakar inquiète les partenaires du Sénégal notamment la France et l’Union Européenne. C’est dans ce sens qu’un séminaire national sur la lutte contre le trafic illicite de drogue est ouvert ce mercredi à Saly, située sur la Petite-Côte, pour trouver un moyen de lutte contre ce fléau.



Pour le Commissaire divisionnaire, Mathieu Pitaco, attaché de la Sécurité intérieure à l’ambassade de France à Dakar « cette saisie qui a eu lieu au mois de juin passé (plus de 750 Kg de cocaïne, ndlr) démontre que les flux de trafic sont graves et sont réels ici. Il y a une véritable attention, une véritable urgence à ce que tous les acteurs se mettent au tour de la table, les acteurs locaux mais aussi les acteurs européens pour faire aider à ce que les travaux de la lutte contre le trafic de stupéfiants soit le plus dense possible ».



Ce séminaire organisé suite à la rencontre entre les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, a pour objectif d’ « unir les forces pour endiguer ce phénomène de trafic illicite de drogue qui met en cause la stabilité et la sécurité des pays », a déclaré le préfet du département de Mbour, Saer Ndao.



Avant d’ajouter « on a des relations avec la France dans le cadre de la sécurité. Ce qui fait que dans le cadre de la lutte contre le trafic de la drogue, le président de la République avait sollicité le Président Français (Emmmanuel Macron) pour une meilleur coordination de nos actions pour contrecarrer la lutte contre la drogue ».