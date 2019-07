Saisie du chanvre indien à l’Ucad: « ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire » (ministre)

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Hann, a déclaré que la saisie du chanvre indien à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), « n’est pas une chose extraordinaire ».



« Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une ville qui n'est pas fermée. Ceux qui vendent de la drogue dans le pays, ce sont eux qui vendront partout. Et nous veillons à ce que les activités de cette force ne se développent pas de part et d'autre », a réagi M. Hann.



Il soutient que ce temple du savoir est une ville ouverte aux vendeurs de drogues. « On a un dispositif, quand même, de sécurité qui veille, qui travaille. L’Université Cheikh Anta Diop, c'est une ville. Maintenant, c'est une ville universitaire. Mais, ça reste une ville ».



La semaine dernière, sept (7) individus dont des étudiants ont été pris en flagrant délit de trafic de chanvre indien à la chambre 39 du pavillon D de l'Ucad, dont la quantité est estimée à 500 grammes. Ils ont été tous arrêtés par la police.