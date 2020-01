Samba Sow: le présumé meurtrier de Fatoumata Mactar Ndiaye installe un malaise dans l'Apr Pikine

Les révélations fracassantes du présumé meurtrier de la vice-présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Fatoumata Mactar Ndiaye, ont fini d'installer un malaise dans les rangs de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir). Lors de son procès mardi, il a accusé plusieurs responsables d'être le commanditaire de ce meurtre.



A Pikine, banlieue dakaroise, pour certains responsables, Samba Sow cherche à leurrer l'opinion publique. N'empêche, les commentaires vont bon train dans les places publiques, rapporte L'As quotidien. Sow avait cité le nom de Awa Niang, questeur de l'Assemblée nationale et Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine et oncle du chef de l'État.