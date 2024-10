Sàmm Sa Kàddu prépare une proposition de loi pour abroger l’amnistie sur les manifestations entre 2021 et 2024

En marge des élections législatives anticipées de novembre 2024, la coalition Sàmm Sa Kàddu mise sur une « majorité de l’opposition à l’Assemblée nationale pour freiner les dérives et assurer la stabilité institutionnelle du pays ».



Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, les leaders de cette coalition, dont Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall, Bougane Gueye, Barthélémy Dias et le représentant de Déthié Fall, ont exprimé leur volonté de déposer une « proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie concernant les événements liés aux manifestations entre février 2021 et février 2024 ».



« Les tenants du régime actuel nous parlent des martyrs tout en s’abstenant de déclarer de manière ferme que la loi portant amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024 sera abrogée. Une attitude hésitante qui a pris racine depuis le vote de cette loi inique », a déclaré Thierno Bocoum, porte-parole de Sàmm Sa Kàddu.



Selon lui, « ils n’ont jamais introduit un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler cette loi à l’image de Khalifa Sall et autres qui avaient introduit un recours après le vote de la loi Ezzan ».



Cependant, Sàmm Sa Kàddu réaffirme son engagement à introduire une « proposition de loi d’abrogation de la loi portant amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques qui ont secoué le pays entre février 2021 et février 2024 ».



Selon les membres de la coalition « les tenants du régime actuel, désireux d'empêcher l'opposition d'obtenir une majorité, brandissent des arguments inopérants qui ne résistent pas face aux engagements fermes et responsables de la coalition Sàmm Sa Kàddu ».



En réponse à la volonté du gouvernement de mettre en place une Haute Cour de Justice, Thierno Bocoum rappelle que la « mise en place de cette cour est déjà prévue par la loi (Loi n° 2002-10 du 22 février 2002 portant loi organique sur la Haute Cour de Justice) ».



« Sàmm sà Kàddu mettra en place une haute cour de justice dans le mois qui suit la première réunion de l’Assemblée nationale, conformément à la loi », a précisé Thierno Bocoum, soulignant que Sàmm Sa Kàddu veillera à ce que la « reddition des comptes puisse permettre, le cas échéant, de recouvrer nos deniers publics et qu’elle ne se transforme pas en règlement de compte ».