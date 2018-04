Samuel Sarr candidat à la Présidentielle de 2019

Samuel Sarr a définitivement rompu les amarres avec le Parti démocratique sénégalais (Pds). Il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2019. "Je le dis ici, moi Samuel Ameth Sarr, je reste constant pour briguer la magistrature suprême du Sénégal", a déclaré l'ancien ministre de l'Energie.



Celui qui se disait un "Wadiste éternel" a également démenti ses présumées accointances avec le pouvoir en place. "Je démens avec la dernière énergie, ces rumeurs qui me présentent, depuis trois ans, comme un allié du régime de Macky Sall",dit-il dans les colonnes de L'Observateur avant de préciser : "je suis un homme d'Etat et un businessman, et mes actions peuvent aider le gouvernement en place, mais mon ambition est de me présenter comme candidat aux élections présidentielles en 2019".



Pour briguer les suffrages des Sénégalais, Samuel Sarr a même annonce la création prochaine de son propre parti politique qui aura pour nom le Libéralisme social sénégalais (LSS).