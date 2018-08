Samuel Sarr révèle un « projet d’assassinat contre Karim Wade »

« Il y avait un projet d’assassinat contre Karim Wade, cette nuit du 27 juin 2011. Ils voulaient éliminer physiquement Karim et faire porter le chapeau à l’opposition d’alors », selon le document.



Ils affirment que « des membres de l’opposition qui étaient au courant du projet d’attaque contre le cortège de Karim ont vite informé certains libéraux ». Si l’on en croit aux proches de l’ancien ministre de l’Energie, « l’attaque devait avoir lieu au retour d’une visite qu’il effectuait sur les installations de la Senelec ».



Si ce "complot" a été éventré, c’est parce qu’un « haut responsable du Parti socialiste avait appelé un membre de l’Anoci », proche de Karim pour l’informer. Pour Samuel Sarr et Cie, « les auteurs de cette tentative sont ceux qui voulaient que Karim Wade quitte le gouvernement pour isoler son père et le neutraliser »