Sanction contre des responsables de crimes budgétaires : « le plus important, c’est de récupérer ces deniers publics »,ministre de la Justice

Le ministre de la Justice garde des Sceaux, Ousmane Diagne a pris part au débat relatif aux questions d'actualité au gouvernement tenu ce vendredi 21 février à l’Assemblée nationale. Ousmane Diagne a répondu à la question de l’honorable député Seynabou Yacine Samb portant sur de probables sanctions contre des responsables de crimes budgétaires révélés par l’audit de la Cour des comptes.



« La justice sera saisie des enquêtes seront ouvertes, et on s’évertuera à établir l’ampleur du mal. À rattacher ces violations de la loi, ces violations des règles budgétaires et surtout cette dynamique de dissipation de nos deniers publics, on veillera à faire une enquête spécifique dont la finalité sera non seulement de les rétablir, mais en plus de mettre en cause et de poursuivre toute personne qui aura eu à commettre un quelconque acte de nature à favoriser cette entreprise criminelle. Mais le plus important est de faire en sorte que ces deniers publics puissent être récupérés », a répondu Ousmane Diagne.



« Nous envisageons de mettre en branle des systèmes de règlements tels que la médiation pénale qu’il va falloir améliorer. Mais l’action de la justice sera vaine si on ne parvient pas à récupérer ces importants montants qui ont été dissipés et dont le pays à le plus grand besoin, c’est cette dynamique pour récupérer les deniers publics en dehors même du fait qu’il va falloir rétablir les responsabilités et en tirer toutes les conséquences de droit », a-t-il ajouté.