Sanction financière: Balla Gaye 2 et Tapha Tine perdent 3.226.000 franc CFA

Le Comité national de gestion de lutte (Cng) aura de quoi renflouer sa caisse. Les différents lutteurs qui ont combattu dans la journée du dimanche 21 Juillet, lors du Grand combat opposant Balla Gaye 2. En effet, c'est un montant global de 3,7 millions franc CFA qui a été défalqué des reliquats des lutteurs.



Les plus impactés par les sanctions, sont Balla Gaye 2 et Tapha

Tine. Ils ont subi une perte de 3.226.000.



Sorti vainqueur de ce duel, Balla Gaye 2 a perdu 2.166.000 franc CFA répartis comme suit: 1.000.000 franc CFA, soit 10% de son reliquat pour avoir accéder au stade par une voie non autorisée, les 166.000 franc CFA à cause d’un surplus de nombres de bouteilles et d’un retard accusé dans la préparation mystique.



Pour Tapha Tine, la somme totale soustraite de son reliquat est de 1.060.000 franc CFA, soit 60.000 pour 6 minutes de retard sur son temps de préparation et 1.000.000 franc CFA pour surplus de bouteilles dans l’enceinte.



Pour les autres lutteurs, le CNG a retiré 100.000 franc CFA du reliquat de Mama Lamine, soit 50.000 franc CFA pour trois avertissements et 50.000 FC pour surplus de bouteilles. Son adversaire du jour Sokh a essuyé une sanction de 50. 000 franc CFA. Le lutteur Ordinateur a perdu 100.000 dont 50000 franc CFA pour trois avertissements et 50. 000 franc CFA pour coup irrégulier. Son adversaire Mboul a perdu 50.000 franc CFA pour 3 avertissements.



Pour le reste Nandy Fall, Malaw Séras, Blindé et Zambala ont chacun perdu 50. 000 franc CFA pour surplus de bouteilles.