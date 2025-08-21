Sanctions de la CPI par les USA : Ousmane Sonko exprime son soutien personnel au juge Mame Mandiaye Niang

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a exprimé ce jeudi 11 août son « soutien personnel, total et indéfectible » à son compatriote Mame Mandiaye Niang, dont il a salué « l’engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice ».



Dans un premier temps, il a félicité « chaleureusement le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang ».



Il a également réaffirmé que « le gouvernement du Sénégal se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d’Amérique ».



Pour rappel, le Département d’État américain a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué, des sanctions contre plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint.