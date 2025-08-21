Réseau social
Sanctions de la CPI par les USA : Ousmane Sonko exprime son soutien personnel au juge Mame Mandiaye Niang
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a exprimé ce jeudi 11 août son « soutien personnel, total et indéfectible » à son compatriote Mame Mandiaye Niang, dont il a salué « l’engagement profond envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice ».

Dans un premier temps, il a félicité « chaleureusement le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang ».

Il a également réaffirmé que « le gouvernement du Sénégal se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d’Amérique ».

Pour rappel, le Département d’État américain a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué, des sanctions contre plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint.

Bacary Badji (stagiaire)

Jeudi 21 Août 2025 - 13:17


