Sanctions financières : Sa Thiès défalqué de 1.120.000 FCFA et Reug Reug de 780.000 FCFA

En attendant la décision du Cng sur le recours déposé par Sa Thiès pour contester la victoire de son adversaire Reug Reug déclaré vainqueur de ce combat, les prolongations se jouent au Cng et portent, cette fois-ci, sur les sanctions pécuniaires.



Le Cng a frappé au portefeuille des lutteurs. Ils ont été délestés de 1,9 million FCFA. Sa Thiès a perdu 1.120.000 FCFA de son reliquat, de même que son adversaire Reug Reug qui perd 780.000 francs.



Chaque lutteur a été défalqué de 10% de son reliquat, soit 500.000 FCFA pour usage de feu dans l'enceinte de l'arène. S'y ajoute pour Reug Reug un dépassement du temps mystique de 18 minutes, soit une sanction de 260.000 francs; en plus 20.000 francs représentant un dépassement de 7 minutes sur le temps imparti pour la chorégraphie. C'est en tout 780.000 francs qui vont dans les caisses du Cng en plus des 100.000 francs représentant l'assurance.



S'agissant de Sa-Thiès, outre les 10% du reliquat, il a été défalqué de 600.000 FCFA pour un dépassement de 30 minutes dans la préparation mystique en plus de 20.000 FCFA pour 2 minutes de dépassement du temps de la chorégraphie et 100.000 FCFA représentant l’assurance.