Santé : L'Alliance Ande Gueusseum lance son huitième plan d’action avec une grève de 48 heures

L’Alliance Ande Gueusseum a décrété un nouveau mouvement de grève dans le cadre de son huitième plan d’action. L’organisation syndicale, dirigée par Mbalo Dia Thiam, accuse le gouvernement de rester sourd à ses revendications et annonce une intensification de la mobilisation dans le secteur de la santé.



Dans une déclaration rendue publique, le syndicat informe qu’une grève de 48 heures est prévue les jeudi 12 et vendredi 13 mars. Durant cette période, les structures concernées fonctionneront sans service minimum, marquant ainsi une étape supplémentaire dans le bras de fer qui oppose l’organisation au gouvernement.



« Devant l’inaction du gouvernement dans la prise en charge de cette lutte, Ande Guesseum poursuit le déroulement de son huitième plan d’action par une grève de 48 heures les jeudi 12 et vendredi 13 mars, avec des services sans minimum dans les structures concernées », a déclaré Mbalo Dia Thiam.



Au-delà de cette grève, l’alliance syndicale annonce également l’ouverture du deuxième jalon de son plan d’action. Celui-ci prévoit notamment le boycott de toutes les réunions de coordination, des réunions de supervision ainsi que des sessions de formation organisées dans le secteur.



Toutefois, le mouvement prévoit une pause liée au mois de Ramadan. Selon Mbalo Dia Thiam, une trêve sera observée durant cette période avant la reprise du plan d’action.



« Il y aura une trêve à cause du Ramadan et le huitième plan d’action se poursuivra les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars », a-t-il précisé.



L’Alliance Ande Gueusseum indique par ailleurs qu’une évaluation de la situation est prévue le 31 mars afin de décider des prochaines étapes de la mobilisation.



Ce nouveau mot d’ordre de grève intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les syndicats du secteur de la santé et les autorités, autour de plusieurs revendications liées notamment aux conditions de travail et à la satisfaction de diverses doléances syndicales, livre iRadio.