Industries extractives : l’ITIE fait sa rentrée 2026 pour ‘’accélérer la transparence’’ au Sénégal

A travers la “Rentrée de l’ITIE – Édition 2026”, le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Sénégal a officiellement lancé, ce jeudi, le processus d’élaboration du Rapport ITIE 2025. Cette rencontre annuelle vise à réunir l’ensemble des acteurs du secteur extractif afin d’améliorer la qualité et les délais de production des rapports de transparence.



Ces dernières années, le processus de déclaration ITIE au Sénégal a été confronté à plusieurs difficultés, notamment des défis techniques liés aux plateformes de télédéclaration, des incompréhensions sur les exigences du processus et des retards dans la transmission des données. Ces obstacles ont contribué à ralentir la production des rapports ITIE.



Pour y remédier, le Comité national a initié cette nouvelle plateforme de concertation qui rassemble administrations publiques, entreprises extractives, entreprises publiques, société civile, Parlement, Cour des comptes, médias et partenaires techniques et financiers. L’objectif est d’identifier les goulots d’étranglement et d’aligner les attentes, le périmètre et le calendrier du processus de déclaration.



« Cette première édition de la Rentrée de l’ITIE se veut un rendez-vous annuel de haut niveau et un espace stratégique de dialogue entre toutes les parties prenantes de la gouvernance extractive », a déclaré le président du Comité national ITIE Sénégal, Thialy Faye.



Selon lui, cette initiative marque une étape importante dans un contexte où le Sénégal entre progressivement dans une nouvelle phase de développement extractif avec l’exploitation du pétrole et du gaz. La rencontre doit notamment permettre de valider la feuille de route du Rapport ITIE 2025, de clarifier les responsabilités des différents acteurs et de renforcer les capacités techniques des déclarants.



Au-delà de la production du rapport, la Rentrée de l’ITIE ambitionne également de renforcer la transparence dans la chaîne de valeur extractive, notamment en matière de contrats, de propriétaires réels, de revenus et de transferts infranationaux. Elle vise aussi à encourager la publication proactive des données et leur mise à disposition en open data afin de favoriser leur utilisation par les chercheurs, les médias et les citoyens.



Pour Thialy Faye, la réussite du processus repose sur l’engagement collectif de toutes les parties prenantes. « La transparence dans les industries extractives constitue un pilier fondamental de la crédibilité internationale du Sénégal et un levier essentiel pour une gestion responsable et durable de nos ressources naturelles », a-t-il conclu.