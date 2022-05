Santé : Macky Sall ordonne un "audit de l'IGE" sur les services de néonatalogie des hôpitaux publics

Le président de la République a annoncé, vendredi, à Tivaouane (ouest), avoir donné à l’Inspection générale d’Etat (IGE) l’ordre de mener un ‘’audit’’ sur la construction et les équipements des services de néonatologie des hôpitaux publics, dans le but d’éviter des drames semblables à celui survenu mercredi à l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy.



‘’J’ai ordonné que l’ensemble des services de néonatologie puissent être l’objet d’un audit’’ de l’IGE, a déclaré Macky Sall, s’exprimant sur la RTS.



Il a annoncé cette mesure après avoir présenté ses condoléances et celles de la nation au khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy, à la suite de la mort de 11 bébés dans un incendie survenu à l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane.



Il est demandé à l’IGE de faire l’audit de ‘’la qualité des infrastructures de façon globale en s’appuyant sur son expertise’’, a ajouté le chef de l’Etat.



‘’En même temps, le procureur de la République a ouvert une enquête criminelle confiée à la Division des investigations criminelles’’, a-t-il rappelé, affirmant : ‘’Nous devons (…) éviter à l’avenir que de tels accidents puissent arriver.’’



Un incendie similaire avait coûté la vie à quatre nouveau-nés, dans un autre établissement public de santé, l’hôpital Magatte-Lô de Linguère (nord), en avril 2021.



Aps