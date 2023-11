Santé: l'espérance de vie des Américains remonte en 2022 après deux ans de baisse

L'espérance de vie des Américains est remontée en 2022 après deux ans de forte baisse, sans pour autant retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, disent les autorités sanitaires du pays. En gagnant 1,1 année entre 2021 et 2022, l'espérance de vie à la naissance s'établissait l'année dernière à 77,5 ans aux États-Unis, selon les premières estimations. Cette amélioration est «principalement due à la baisse de la mortalité liée au Covid-19», ont écrit les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Cependant, cette hausse «ne compense pas complètement la perte de 2,4 années d'espérance de vie entre 2019 et 2021», ont-ils ajouté, rapporte l'AFP.