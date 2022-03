Santé : la fédération des syndicats de la santé décrète une grève de 72 heures à partir de ce mercredi

La fédération des syndicats de la santé (F2S) va entamer une grève à partir de ce mercredi, 30 mars, sur l’ensemble du territoire national. Un mot d’ordre de 72 heures est décrété dans le cadre de l’exécution de son 3ème plan d’actions.



Dans le cadre des négociations, la rencontre de la fédération avec le ministère de la Santé et de l’action publique s’est soldée par un échec. A l’origine, une mésentente entre Souleymane Joe Mané, le président de la fédération et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, rapporte le journal le Quotidien.



À l’entame de la réunion, Souleymane Joe Mané a relevé une critique de forme sur la convocation de la rencontre. L’invitation n’a pas été adressée au président de la fédération, mais à son cabinet.



Il s’en est suivi une polémique sur les fondements juridiques d’une « fédération » ou d’un syndicat. Un débat houleux au terme duquel le ministre a quitté la salle.



Cette réunion de la fédération des syndicats de la santé fait partie des rencontres sectorielles avec les différents ministères concernés par les plateformes revendicatives définies lors de la première rencontre Gouvernement-Syndicats. Dans l’agenda, c’était au tour de la fédération des syndicats de la santé de discuter avec le ministère de la Santé et de l’action sociale.



La fédération des syndicats de la santé (F2S) est en négociation avec le gouvernement du Sénégal pour corriger l’iniquité dans le traitement salarial des professionnels de la santé.