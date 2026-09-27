Licenciés du programme École-Entreprise : les 32 agents durcissent le ton et exigent leur réintégration

Les 32 agents licenciés du programme de formation École-Entreprise réclament toujours leur réintégration. Le collectif rejette toute solution limitée à une simple indemnisation et demande la reconnaissance de leur ancienneté, de leur expérience ainsi que de leurs droits contractuels.



Les agents réclament également la prise en charge du procès-verbal de non-conciliation. Ils appellent les autorités à ouvrir un véritable dialogue afin de trouver une solution définitive à leur situation.



Le collectif reste ainsi mobilisé pour obtenir la réintégration des 32 agents concernés.