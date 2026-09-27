New York : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le Prix du leadership africain inspirant

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFAL 2026) a décerné, le 24 septembre à New York, le Prix du leadership africain inspirant au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



Retenu au même moment à la tribune des Nations Unies pour son allocution lors du débat général, le chef de l’État s’est fait représenter par Aminata Touré, Haute Représentante du Président de la République.



C’est cette dernière qui a reçu la distinction au nom de Bassirou Diomaye Faye, informe la Présidence de la République dans un communiqué.



Présenté comme une plateforme de référence pour le rapprochement entre l’Afrique et les Caraïbes, l’IFAL réunit à New York des chefs d’État, des ministres, des dirigeants d’entreprise, des représentants d’institutions multilatérales, des universitaires ainsi que des personnalités de la diaspora.



Les échanges portent notamment sur la coopération politique, le commerce Sud-Sud, l’économie bleue et le numérique.



Selon la Présidence, cette distinction ne doit pas être considérée comme un hommage personnel au président sénégalais, mais comme le rappel d’une responsabilité collective.



Le prix renvoie ainsi à une « responsabilité partagée par l’Afrique, les Amériques, les Caraïbes et les communautés d’ascendance africaine, celle de faire d’une histoire commune un projet commun, avec des résultats concrets pour les peuples ».



La distinction vient également saluer, selon la Présidence, l’engagement du Sénégal dans le rapprochement entre les peuples d’ascendance africaine.



Le communiqué cite notamment l’événement de haut niveau co-organisé en septembre 2025 avec le président ghanéen John Dramani Mahama à l’African Burial Ground de New York.



La Présidence évoque également le coparrainage de la résolution reconnaissant la traite des Africains comme le crime le plus grave contre l’humanité, présenté comme un autre marqueur de cet engagement.