Santé : le SATSUS annonce une nouvelle grève les 10 et 11 décembre 2025

Le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé (And Gueusseum/SATSUS) du Sénégal continue son offensive contre le gouvernement. L’organisation annonce ce dimanche, une grève de 48h à partir du mercredi 10 décembre jusqu’au jeudi 11 décembre 2025, en réponse au «silence illégal, lourd et stratégique du ministre de la Fonction publique et du Travail, qui persiste à ignorer» les exigences du Syndicat.



Dans un communiqué, le SATSUS, qui compte inscrire sa "lutte dans la durée", s’est d’abord réjoui de la "mobilisation massive" des agents de santé lors de la première phase de sa grève générale tenue les 25 et 26 novembre 2025, où entre "80 et 98 %" des hôpitaux n’ont pas fonctionné sur l’étendue du territoire, en dehors des urgences et du service minimum.



Cependant, e SATSUS condamne "fermement le refus poli et totalement injustifié du Préfet de Dakar", qui aurait interdit sa "marche du 26 novembre 2025, pourtant déposée dans les délais réglementaires".



Pour rappel, le 16 novembre 2025, dans un communiqué, à l’appel de leurs syndicats, les agents de santé avaient lancé une série de marches, de grèves et de sit-in, après «une analyse approfondie du processus d'apurement du passif social» avec le gouvernement sénégalais. Cette action visait à pousser le gouvernent à appliquer la généralisation des accords de mai 2022 qui prévoient entre autres : le payement des augmentations des salaires des personnes, l’octroi des fonds de motivations destinés au personnel des hôpitaux et le reclassement des techniciens supérieurs qui ont fait leurs formations.



Les syndicalistes ont enfin prévenu le gouvernement "qu'il ne peut prétendre assurer un paix sociale durable tout en mettant coude sur un lourd passif social, en violant quotidiennement tout le Code du travail (...) et en se retranchant derrière une prétendue crise économique utilisée comme paravent pour ne rien faire".